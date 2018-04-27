الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية على كل أنحاء الجمهورية

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد يشهد استمرار في التحسن في الأحوال الجوية على كل أنحاء الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية أغلبها قادم من البحر المتوسط من جنوب أوروبا، تكون معتدلة في درجات حرارتها.

وأوضحت أن الأجواء تكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسطة، فيما تكون الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

ونوهت بأن الأجواء تكون شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال فترات النهار.

وأكّدت أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تكون الأجواء معتدلة بشكل تام على أغلب مناطق الجمهورية، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأفادت باستمرار تكون شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أن الشبورة تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وتتكون في الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس.