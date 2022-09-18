الزمالك الأفضل يتعادل مع إليكت في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وإليكت سبور التشادي بالتعادل السلبي، في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قدم الزمالك شوط أول جيد ودفع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني بتشكيل يضم كل من: محمد عواد في حراسة المرمى وأمامه في الدفاع أحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني ، وفي الوسط يلعب محمد أشرف روقا وسيد عبدالله "نيمار" وإمام عاشور ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد سيد زيزو، ويقود الهجوم التونسي سيف الدين الجزيري.

وحصل الزمالك على أكثر من فرصة تهديفية لكنها لم تستغل، أبرزها محاولات من ضربة حرة، سددها شيكابالا لكنها اصطدمت بالحائط البشري.

كذلك اشتكى لاعبو الزمالك من عدم احتساب مخالفات في كرات مشتركة وطالبوا بالحصول على أكثر من ركلة جزاء لكن الحكم الكونغولي أشار باستمرار اللعب.