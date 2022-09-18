لجوء الآلاف إلى مراكز إيواء بجنوب غرب اليابان مع تحرك إعصار نانمادول باتجاه المنطقة

لجأ آلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء في جنوب غرب اليابان، اليوم الأحد، مع تحرك إعصار "نانمادول" القوي باتجاه المنطقة، مما دفع السلطات لحث أكثر من مليون مقيم على إخلاء منازلهم.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية "تحذيرا خاصا" نادرا، لمنطقتي "كاجوشيما"، و"ميازاكي" في جزيرة "كيوشو"، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وبحلول صباح اليوم الأحد، ضربت أمطار غزيرة ورياح قوية المنطقة بالجزيرة الجنوبية لليابان، مع انقطاع الكهرباء بالفعل عن حوالي 98 ألف أسرة في كاجوشيما وكوماموتو وناجازاكي وميازاكي.

وتم إلغاء خدمة القطارات والرحلات الجوية ورحلات العبارات، لحين انتهاء العاصفة. وحتى بعض متاجر البقالة، التي يتم فتحها بشكل عام طوال ساعات العمل وتعتبر شريان الحياة في الكوارث، أغلقت أبوابها.