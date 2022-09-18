يُلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث في لندن، وذلك قبل الانضمام إلى الملك تشارلز الثالث وعشرات من زعماء الدول وأفراد العائلات المالكة الآخرين من جميع أنحاء العالم في حفل استقبال قبل المشاركة في الجنازة الرسمية الكبرى.

وتقام جنازة الملكة الراحلة في كنيسة "ويستمنستر"، غدا الاثنين، في الساعة 12 ظهرا (بتوقيت القاهرة)، وبمشاركة نحو ألفي مدعو بينهم مئات من قادة العالم الذين بدأ بعضهم في التوافد على بريطانيا.

وذكرت الرئاسة الأمريكية أنّ بايدن سيقوم بتكريم أول للملكة الراحلة، الأحد، قبل أن يشارك مساءً في استقبال ينظمه الملك تشارلز الثالث.

وفي رسالة عقب وفاة الملكة في الثامن من سبتمبر، قال الرئيس الأمريكي: "إرثها سيبرز بشكل كبير في صفحات التاريخ البريطاني، وفي قصة عالمنا".

وسُجي جثمان إليزابيث رسمياً في قاعة "ويستمنستر" التاريخية، منذ يوم الأربعاء، ويتدفق الناس بشكل متواصل من جميع أنحاء العالم لإلقاء نظرة أخيرة على الملكة في نعشها، وقد اصطف العديد منهم في طوابير طوال الليل وبعضهم لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وباتت الساعات المتبقية معدودة لتحية جثمان الملكة المسجى في النعش الملفوف بالراية الملكية وقد وُضع عليه التاج الملكي.

وقبل ساعات على الجنازة التاريخية، بدأ القادة الأجانب يتوافدون للمشاركة فيها، في حين تستعد لندن وسط تدابير مكثفة لأول جنازة رسمية تُقيمها منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل العام 1965.

وتحضر الجنازة أيضاً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وإمبراطور اليابان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في المقابل، لم توجه دعوات إلى رؤساء روسيا وأفغانستان وفنزويلا وبورما وسوريا وروسيا البيضاء وميانمار.

وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، إن بريطانيا وجهت دعوة لممثل من كوريا الشمالية.