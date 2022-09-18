موسكو تستهدف مناطق مدنية أوكرانية بهجمات صاروخية

لا يزال سكان أجزاء من أوكرانيا، تم تطهيرها مؤخرا من الغزاة الروس، يتعرضون لهجمات صاروخية بشكل منتظم.

وأفادت مصادر أوكرانية، اليوم الأحد، بأن قوات موسكو تستمر في قصف منطقة خاركيف حتى بعد انسحابها منها، قبل أكثر من أسبوع.

وقال الحاكم الإقليمي الأوكراني، أوليه سينجوبوف، على تليجرام للتواصل الاجتماعي، إن روسيا تستهدف بلدتي إيزيوم وتشوهويف بقصف مكثف، ما يتسبب في تدمير مبان سكنية وتجارية ومنشآت إنتاجية ومحطات وقود.

وأسفر القصف في تشوهويف عن مقتل طفلة، 11 عاما، بينما قتلت سيدتان في قصف دبابة بالمنطقة.

وأشار سينجوبوف إلى اكتشاف حوالي 60 جثة في مقابر جماعية، عثر عليها في غابة بالقرب من إيزيوم، ومعظم الجثث لمدنيين من الرجال والنساء، وأن من بين الموتى عددا هائلا من الجنود الأوكرانيين، ومعظمهم توفي بشكل عنيف.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك مؤشرات أيضا على تعرض البعض للتعذيب، وتستمر جهود فحص المتوفين اليوم الأحد.

وتعتزم الأمم المتحدة إرسال بعثة من المحققين إلى الموقع للمساهمة في تحديد سبب الوفاة على وجه الدقة.