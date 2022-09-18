علاء عابد: التعليم شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التعليم هو الطريق الوحيد وأساس التقدم والحضارة بين المجتمعات، مؤكدا أن التعليم شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي طفرة غير مسبوقة.

وأكد عابد، في كلمته فى احتفالية طلاب الثانوية العامة فى مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد ثورة التعليم والتنوير في مصر ، مشيرا الي أن لدينا مدارس وجامعات افضل من كل جامعات وكليات ومعاهد العالم ، مؤكدا علي الدور الهام للتعليم في مصر ، لافتا ان خريجي الجامعات والمدارس المصرية من افضل الخريجين في كافة التخصصات .

وجاء ذلك على هامش فعاليات احتفالية أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، لتكريم اوائل الطلبة والطالبات (ثانوية عامة - ثانوية أزهرية - التعليم الفني) لعام 2022، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور سامي هاشم رئيس لجنه التعليم بمجلس النواب، والنائب عصام هلال الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، النائب خالد تامر طايع، والنائبة هند رشاد، والنائب نادر الخبيري، والنائب احمد نويصر ، وعدد كبير من نواب مجلسي النواب والشيوخ.

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