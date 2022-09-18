إسرائيل والإمارات تبحثان التعاون الأمني ودعم السلطة الفلسطينية

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، التعاون الأمني ودعم السلطة الفلسطينية، خلال لقائهما اليوم الأحد.



جاء ذلك في بيان أصدره مكتب جانتس، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.



وقال البيان إن جانتس والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ناقشا خلال لقائهما في منزل سفير الإمارات في إسرائيل، التعاون الأمني بين البلدين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي ودعم السلطة الفلسطينية.



ويقوم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة لإسرائيل بمناسبة الذكرى الثانية للتوقيع على الاتفاق الإبراهيمي برعاية الولايات المتحدة في واشنطن في الخامس عشر من شهر سبتمبر عام 2020.