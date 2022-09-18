الرئيس الكوري الجنوبي يطالب بالاستعداد لمواجهة إعصار نانمادول

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أوامره اليوم الأحد للمسوؤلين بالاستعداد لمواجهة إعصار نانمادول، وذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تتعرض فيه جزيرة جيجو بجنوب البلاد وساحل جنوب شرق البلاد لتأثير الاعصار.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث الرئاسي القول إن الرئيس الكوري أصدر تعليماته لوزير الداخلية لي سانج مين في قاعدة سول الجوية في وقت مبكر من اليوم، قبل أن يغادر إلى لندن في زيارة لثلاث دول تشمل أيضا الولايات المتحد وكندا.

ونقل عن يون القول " إنه لأمر مقلق أن يكون من الممكن أن يتسبب إعصار أقوى من المتوقع في الاضرار ببلادنا، ويشمل ذلك منطقتي بوهانج وجيونجيو اللتين تضررتا من إعصار هينامنور".

وحث يون وزارة الداخلية وسلطات إدارة الكوارث الأخرى على " التعامل الجاد مع إعصار نانمادول لدرجة يمكن أن تعتبر مبالغا فيها".