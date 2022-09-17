رامي يوسف: أنا متربي على مزيكا هاني شنودة

التقى الموسيقار هاني شنودة، أمس، بالفنان العالمي المصري رامي يوسف، بمقر استوديو المصريين، خلال زيارته الحالية لمصر بعد أن طلب الأخير مقابلته، حيث يعتبره فنانه المفضل.

وأعرب رامي يوسف عن سعادته بمقابلة الموسيقار هاني شنودة، خلال فيديو نشره هاني شنودة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وقال رامي: «أنا متربي على مزيكا هاني شنودة، ولما كنا بنعمل البرنامج في أمريكا كنا عايزين نبقى مصريين ومش عايزين ننسى اصلنا ايه، فكنا بندور على صوت نحطه في البرنامج ويكون مودرن وكلاسيك في نفس الوقت ودي المزيكا بتاعت هاني شنودة».

وأضاف رامي يوسف: «هو كتب لونجا من 40 سنة بس تسمعها انهاردة وتلاقي ناس في أمريكا بتستخدمها علطول، وأنا بسمع المزيكا دي في كل حتة دلوقتي، في نيورك ولوس أنجلوس بيسمعوا هاني شنودة».

ونشر هاني شنودة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديو يجمعه برامي يوسف، وهو يعزف مقطوعة موسيقية له على البيانو، وعلق على الفيديو، قائلا: «لونجا الموسيقار هاني شنودة ورامي يوسف».

وكان الفنان العالمي رامي يوسف، قد حصل على جائزة «جولدن جلوب» كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل Ramy وعزف في الحفل موسيقى برنامج "الكاميرا في الملعب"، وتم طرح برومو الموسم الثالث منذ أيام.