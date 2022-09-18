ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر تايوان اليوم الأحد، بعد أيام من وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما ذكره مكتب الطقس المركزي.

وأفاد المركز أن زلزال اليوم وقع الساعة الثانية وأربعة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي (0644 بتوقيت جرينتش) على عمق 7 كيلومترات. وكان مركز الزلزال على بعد 7ر42 كيلومترا شمال منطقة تايتونج كاونتي هول في شرق تايوان.

ويأتي الزلزال بعد وقوع العشرات من الهزات التي بدأت في وقت متأخر من أمس السبت، واستمرت حتى صباح اليوم، وشملت زلزالين أحداهما بقوة 5.6 والثاني 5.9 على مقياس ريختر، وكان مركزهما في شرق تايوان.

وفي أعقاب زلزال أمس السبت، تحدثت وسائل إعلام محلية عن انهيار منزل قديم، وتضرر جسر، وسقوط أغراض من الأرفف في المتاجر، كما توقفت المصاعد في المباني المرتفعة، وتم تعليق خدمات السكك الحديدية لفترة مؤقتة بالإضافة لمشاكل أخرى.

مع ذلك، لم ترد تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.

وقال مسؤول بمكتب الأرصاد المركزي اليوم إن الهزات الارتدادية ربما تستمر لشهر أو اثنين.

وبالاضافة لذلك، أصدرت اليابان تحذيرا من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" في أعقاب وقوع الزلزال.