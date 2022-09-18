الكاظمي: يجب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية للحفاظ على المكتسبات وتعزيزها



وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية للحفاظ على المكتسبات الأمنية وتعزيزها.



وقال مكتب الكاظمي -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز مساء اليوم الأحد- إن الأخير "ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى فيه بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وأبرز الملفات الأمنية والعسكرية".



وأوضح البيان أن الاجتماع شهد مناقشة الوضع الأمني، وتعزيز الخطط الأمنية لمواجهة مختلف التحديات، وقد وجه الكاظمي بتعزيز التنسيق الأمني بين مختلف المؤسسات الأمنية؛ للحفاظ على المكتسبات الأمنية وتعزيزها.



وقدم القائد العام للقوات المسلحة "الشكر والثناء للقوات الأمنية بمختلف صفوفها بمناسبة نجاح الخطة الأمنية خلال الفترات الماضية".