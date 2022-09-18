دار الشروق تصدر كتاب الأطفال «كل شيء عن القلق والمخاوف» قريبا



يصدر قريبا عن دار الشروق للنشر، كتاب الأطفال الجديد "كل شيء عن القلق والمخاوف"، تأليف: فِليسيتي بروكس، ومن رسومات مار فريرو - تصميم: فرانكي آلان - مع نصائح الطبيبة النفسية أنجارد ردكين، ومن ترجمة رحاب بسام.



من أجواء الكتاب نقرأ: لماذا نشعر بالقلق وبالخوف؟ وما الذي نستطيع أن نفعله للتخلص مما تسببه لنا مخاوفنا من إزعاج؟



هذا الكتاب يهدف إلى مساعدة الأطفال الصغار على الإجابة عن تلك الأسئلة، وعلى فهم مشاعر القلق والخوف التي تنتابهم في حياتهم اليومية.



وهو مُصَمم ليشترك الكبار مع الصغار في قراءته ليتعرفوا على طرق التعامل مع تلك المشاعر، وكيف يسيطرون عليها.



كما يقدم الكتاب العديد من الأفكار والأنشطة والألعاب التي تساعد على التغلب على القلق والخوف.



وفي الصفحات الأخيرة مجموعة من الاقتراحات والأفكار لمساعدة الأطفال على أن يصبحوا أكثر صلابة نفسيًّا واجتماعيًّا.



هذا الكتابُ عن فهم القلق والتعامل معه، وهو مُصمم ليشترك الكبار مع الأطفال الصغار في قراءته.



في نهاية الكتاب ستجدون الكثير من الأفكار لمساعدة أطفالكم في التعامل مع قلقهم ليُصبِحوا أكثر صلابة نفسيا. ستجدون أيضا نصائح حول كيف تكتشفون ما إذا كان طفلك قلقا أكثر من العادي، ومتى يجب عليكم الاستعانة بمساعدة متخصصة ليتمكن الطفل من التعامل مع قلقه ومخاوفه.