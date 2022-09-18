 الرئيس السيسي يهنئ جمهورية نيبال بيوم الدستور - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية نيبال بيوم الدستور

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 3:07 م | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 3:07 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة، إلى بيديا ديفي بهنداري رئيسة جمهورية نيبال؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.

وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة نيبال بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


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