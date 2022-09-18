الرئيس السيسي يهنئ جمهورية نيبال بيوم الدستور

الأكثر قراءة
بعد 3 أشهر من إخلاء سبيله.. أمن الدولة تقرر حبس شريف الروبي في قضية جديدة
ما سبب اختلال العلاقة بين بوتين والرئيس الصيني لصالح الأخير؟
فيديو.. سماح أنور: لم أشرب المياه منذ 17 سنة
عمرو أديب: أنا وطني وبحب بلدي لكن عمري ما أشتري فيشة مصرية مش كويسة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
راض جدًا
غير راض
محايد
النتـائـج
تصويت
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة، إلى بيديا ديفي بهنداري رئيسة جمهورية نيبال؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.
وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة نيبال بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.