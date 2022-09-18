سفير لبنان بالقاهرة يدعو إلى وضع رؤية مشتركة لاستغلال الفرص الاستثمارية

دعا سفير لبنان في مصر، علي الحلبي، إلى وضع رؤية مشتركة بين البلدين لاستغلال الفرص الاستثمارية.

وأشار خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري اللبناني إلى ضرورة تسهيل انسياب المنتجات اللبنانية التي تتمتع بمواصفات عالية إلى الأسواق المصرية، لزيادة التبادل التجاري، منوها بأن ثمة فرص في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والغاز والتعاون خارج حدود البلدين خاصة في أفريقيا بالاعتماد على الانتشار اللبناني.

ودعا سفير لبنان بالقاهرة جميع الأشقاء من الدول العربية، لمساعدة لبنان، وعدم تركه عرضة للمؤامرات والضياع.

وقال: "إننا نمر في أوقات عصيبة ومصيرية، لكن القطاع الخاص اللبناني لم ولن ييأس، ونحن نقوم بكل ما نملك من قوة للحفاظ على ما تبقى من إمكانات وقدرات وهي كثيرة، وكفيلة بالنهوض بالبلد من جديد إذا وجد القرار السياسي".

وأضاف: "نعتمد على المتلقي المصري اللبناني لمساعدتنا في إيجاد متنفس لاقتصادنا الوطني يقيه شر السقوط، عبر بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص المصري".

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات للانتقال إلى آفاق جديدة في العلاقات الاقتصادية التي نأمل أن تكون نموذجا يحتذى به، مشيرا إلى ضرورة التحرك السريع في اتخاذ الإجراءات والتنفيذ.

وقدم السفير ورقة عمل اقتصادية مشتركة أعدت من قبل الهيئات الاقتصادية اللبنانية والاتحاد العام لغرف التجارة المصرية، لدى زيارة وفد من الاتحاد إلى لبنان العام الماضي.

من جانبه قال محمد شقير رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بلبنان إن الملتقى يشكل مرتكزا أساسيا في العلاقات الاقتصادية اللبنانية - المصرية، وخصوصا أنه يشكل محطة لإعادة تقويم التقدم المحقق، واقتراح الحلول للعراقيل، وتحديد الإجراءات المطلوبة للمضي قدمًا.

وأشار إلى أن الدولتين تربطهما علاقة شراكة تاريخية، معتبرا تحقيق التكامل بين الجانبين خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي العربي.

وأكد أنه في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي يعانيها لبنان، وفي ظل ما شهدته مصر من تطورات اقتصادية كبيرة على مستوى تحديث التشريعات والأنظمة الإدارية والبنى التحتية وخصوصا الطاقة، ودورها الاقتصادي المحوري، فإن مصر تشكل محور استقطاب أساسي للقطاع الخاص اللبناني الذي تضاعف حضوره في مصر كثيرا في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن مصر تحولت إلى واحدة من أهم وجهات المستثمرين والحرفيين اللبنانيين الباحثين عن أفق جديد والذين يعملون على تحقيق تكامل حقيقي في التجارة والاستثمار المشترك.