وزيرة الهجرة: نعمل على إنشاء شركة مصرية للاستثمار للمصريين في الخارج

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، إن الوزارة تعمل على إنشاء شركة مصرية للاستثمار للمصريين في الخارج.

وأضافت الجندي -خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة "الأولي المصرية" مساء اليوم /السبت/- أن الوزارة تعكف على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار في وطنهم من خلال المجالات التي يرغبونها، مؤكدة أنه جاري اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطنينا بالخارج.

ونوهت إلى أنه تم البدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.

وأوضحت أنه سوف يتم تخصيص مجموعة من الاستثمارات العقارية للمصريين بالخارج، واتفقنا أيضا مع وزارة الشباب والرياضة لعمل عضويات مؤقتة في الأندية للمصريين بالخارج.