 سكرتير مجلس الأمن الروسي يزور الصين غدا لإجراء مشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي - بوابة الشروق
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سكرتير مجلس الأمن الروسي يزور الصين غدا لإجراء مشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 11:59 ص | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 11:59 ص
يتوجه سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى الصين غدا الاثنين لإجراء مشاورات أمنية روسية-صينية حول الاستقرار الاستراتيجي.

وأفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - بأن نيكولاي باتروشيف يزور بكين غدا، لإجراء مشاورات روسية صينية حول الاستقرار الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانج جيتشي.

وأضاف أنه من المقرر أن يجري سكرتير مجلس الأمن الروسي كذلك مشاورات روسية صينية حول الأمن العام، والعدالة والقانون والنظام مع قوه شنغ كون عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ويزور باتروشيف الصين لأول مرة منذ بدء الوباء مع العلم بأن آخر مرة سافر فيها إلى هناك كانت في ديسمبر 2019.

جدير بالذكر أن باتروشيف يعقد بانتظام اجتماعات مع نظرائه الصينيين، تناقش خلالها موسكو وبكين سبل التعاون في القضايا الملحة للأمن الإقليمي والعالمي والمواجهة المشتركة مع مختلف التحديات والتهديدات.

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