قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق، إن مصر تستطيع تحقيق إنجازات معقولة وجيدة في الملف الاقتصادي، ولابد أن يشعر المواطن بالتفاؤل وأن يكون هناك جهدا مبذولا لحقيق النجاح، لأن الأوطان تبنى بعرق الشعوب.

وأضاف حازم الببلاوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب أن يعي المواطنين المصريين حقائق الوضع الاقتصادي المصري، ويعلموا أن كل الدول التي حققت نموا اقتصاديا مرت بفترات صعبة.

وتابع رئيس وزراء مصر الأسبق، أن النجاح يجب أن يصاحبه ثقة في النفس وفي المستقبل، مع الإيمان بتحقيق نتائج جيدة، مشيرا إلى أن بناء دولة جديدة بإمكانيات متقدمة ليس نزهة ولن يحدث بسرعة.

أكد حازم الببلاوي، أن التجربة والخطأ في بناء جمهورية جديدة أمر محمود، كما أن النجاح لن يتم إلا إذا صاحبه جدية وعمل وثقة في النفس، لافتا إلى أن عدد سكان مصر زاد خلال الـ20 عاما الماضية بدرجة كبيرة، وهذا أحد أسباب عدم شعور المواطنين بالرضا.

وألمح رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى أن استمرار الزيادة السكانية تفاقم حجم الأزمة الاقتصادية، مشددا على ضرورة وضح حد للزيادة السكانية المبالغ فيها.