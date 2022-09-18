في واقعة أصابت المعزين بالصدمة، ألقت الشرطة القبض على رجل حاول التعدي على نعش الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

جاء ذلك خلال حفل التأبين الشعبي الذي يُقام للملكة الراحلة، بداخل قاعة كنيسة وستمنستر، حيث يمكن للعامة رؤية تابوت الملكة التي استمر حكمها 70 عاما، قبل دفنه، وذلك بعد الانتظار كثيرا في طابور طويل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الواقعة حدثت مساء يوم الجمعة، حيث يُعتقد أن الرجل أحدث تدافعا في الطابور ليتجاوز بعض المعزين وهرع إلى التابوت وحاول رفع السترة، ويُعتقد أنه وضع يديه على التابوت الخشبي الملكة.

وسرعان ما اصطدم أحد الضباط بالرجل ليقيده على الأرض، بعد ساعات فقط من إقامة الملك تشارلز وعائلته وقفة تأبين على شرف الملكة مع أشقائه آن وأندرو وإدوارد، بجوار نعش الملكة.

ولايزال يسكن جثمان الملكة قاعة وستمنستر منذ يوم الأربعاء، بعد إحضار نعشها من قصر باكنجهام، للسماح للمواطنين بالحضور وتقديم العزاء.