 سقوط هارب من حكم بالإعدام في الجيزة - بوابة الشروق
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سقوط هارب من حكم بالإعدام في الجيزة

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 1:32 م | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 1:32 م

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة القبض على هارب من إعدام بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء عبدالعزيز سليم مدير المباحث، اختباء (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة؛ خشية ضبطه لكونه محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد" وبالسجن "9" سنوات فى قضيتين.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالإحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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