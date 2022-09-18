تشديد إجراءات التأمين والانتهاء من التحضيرات النهائية لتشييع جثمان الملكة اليزابيث

انتهت السلطات البريطانية، مساء اليوم الأحد، من التحضيرات النهائية لتشييع جثمان الملكة الراحلة اليزابيث الثانية في مراسم رسمية تشهدها العاصمة لندن غدا الاثنين، ويشارك في تأمين مراسم تشييع جثمان الملكة اليزابيث الثانية عشرات الآلاف من قوات الشرطة البريطانية مدعومين بعناصر من الجيش لضمان حسن التنظيم و أقصى درجات الأمن في تجمع هو الأكبر الذي يشهده العالم لقادة دوله ورؤساء حكوماته وإلى جانبهم المئات من الشخصيات العامة التي بدأت تتوافد على العاصمة البريطانية.

وقد توجه الرئيس الأمريكى جو بايدن وحشد من زعماء العالم إلى العاصمة البريطانية لحضور جنازة الملكة اليزابيث، حيث وجهت الحكومة البريطانية الدعوة لنحو 500 من قادة دول العالم ورؤساء حكوماته و ملوكه لحضورها، بينما الجثمان الملكي مسجى في قاعة كنيسة ويستمنستر.

وقد بدأ العد التنازلي أمام عشرات الآلاف من الراغبين في إلقاء النظرة الأخيرة على ملكتهم المحبوبة وقد اصطفوا فرادا وعائلات في طوابير طويلة امتدت لأكثر من خمسة أميال ولأكثر من 17 ساعة مضت أمام كنيسة ويستمينستر قبل حلول موعد تشييع جثمان الملكة في صباح غد الاثنين.

ومن المقرر أن يعقد الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا حفل استقبال ملكي للزعماء ولقادة العالم بقصر باكنجهام وهم القادة اللذين توافدوا بالحضور إلى العاصمة البريطانية.

وسيقضي الشعب البريطاني الليلة دقيقة صمت حدادا على ملكتهم التي أحبوها والتي وافتها المنية في الثامن من الشهر الجاري عن عمر يناهز 96 عاما أمضت منها 70 عاما في حكم بريطانيا، وتقرر أن يكون يوم غد عطلة رسمة في عموم أنحاء بريطانيا، كما سيتم عمل بث مباشر في الميادين العامة في مختلف أنحاء البلاد عبر شاشات عملاقة لمراسم تشييع جثمان الملكة اليزابيث الثانية، فضلا عن نقل هذا الحدث متلفزا عبر كافة شبكات العالم التليفزيونية والفضائية.

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