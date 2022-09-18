رباعي في الوسط بتشكيل ريال مدريد أمام أتليتكو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الذي سيخوض مباراة ديربي مدريد أمام الأتلتيكو مساء اليوم الأحد، في مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

ويستضيف فريق أتلتيكو نظيره ريال مدريد على ملعب واند ميتروبوليتانو، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الريال في مواجهة اليوم كما يلي:

تيبو كورتوا في حراسة المرمى

الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - إيدر ميليتاو - داني كارفاخال

خط الوسط: لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - توني كروس

الهجوم: فينيسوس جونيور- رودريجو