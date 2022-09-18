أذربيجان: تصريحات بيلوسي حول النزاع مع أرمينيا غير عادلة وتزيد التوترات

انتقدت أذربيجان، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، حول النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، قائلة إنها لا تخدم أهداف "تثبيت السلام الهش" وإنما تزيد التوترات.



واعتبرت أذربيجان، تصريحات بيلوسي في أرمينيا "غير عادلة"، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وأدانت بيلوسي، في وقت سابق، ما وصفته "بالهجمات المميتة" على الأراضي الأرمينية من جانب أذربيجان، وذلك بعد لقاء مسؤولين أرمن اليوم الأحد في يريفان، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وتحدثت بيلوسي، أول رئيسة مجلس نواب أمريكي تزور أرمينيا، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني.



وتأتي زيارتها لأرمينيا، قبل أقل من ثمانية أسابيع على إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، حيث أغلبية الحزب الديمقراطي في مجلس النواب على المحك، ضمن جولتها التي ستشمل برلين، لحضور قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة السبع.



وكانت أذربيجان وأرمينيا، قد أفادتا الجمعة الماضية، بأنه يبدو أن الهدنة بين البلدين مستمرة، بعدما أسفرت اشتباكات حدودية عن مقتل أكثر من 200 فرد من قوات الجانبين في أعنف قتال بين الجارتين منذ حرب عام 2020، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن الوضع لا يزال "متوترا للغاية"، وذلك في محادثات هاتفية منفصلة مع كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما ذكر مكتب رئيس الحكومة.