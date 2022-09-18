 ضبط 6 قطع أسلحة نارية و3 قضايا مخدرات خلال حملة بقنا - بوابة الشروق
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ضبط 6 قطع أسلحة نارية و3 قضايا مخدرات خلال حملة بقنا

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 1:34 م | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 1:34 م

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن قنا من ضبط 6 قطع أسلحة نارية و3 قضايا مخدرات خلال حملة بقنا.
شن قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، حملة أمنية؛ لضبط العناصر الإجرامية مُتجرى وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة. استهدفت دائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا.

أسفرت جهودها عن: ضبط (6 قطع سلاح ناري، طلقات مختلفة الأعيرة، 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة بمضبوطات " 4 كيلو بانجو، 1٫100 كيلو حشيش)".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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