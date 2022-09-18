بسمة بوسيل تجاهلت أنباء انفصالها عن تامر حسني بهذه الطريقة

تجاهلت بسمة بوسيل شائعة انفصالها عن الفنان تامر حسني خلال الساعات الماضية الأخيرة، وأثارت جدلًا بإلغاء متابعة زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعادت لمتابعته مرة أخرى.

ونشرت الفنانة بسمة بوسيل عبر أستوري حسابها الشخصي على موقع أنستجرام، صورة لتدوينة للداعية مصطفى حسني: «اوعى تتخطف منك طيبة قلبك من كتر ما انت بتشوف ناس شرسة.. لما ربنا سبحانه وتعالى حط في طريقك ناس طيبين عشان تتعلم الطيبة منهم، وحط قدامك إنسان معندوش ذرة رحمة علشان نشوف قبح الفعل فتنفر منه ومتعملوش، تقبل أقدار الله إن في ناس مؤذيين».

وكانت بسمة بوسيل قد حذفت كل صورها ومنشوراتها على أنستجرام، وتركت ٣ منشورات فقط، وقامت بإلغاء متابعة تامر حسني من حسابها، ثم عادت سريعا لمتابعته.

وترددت أقاويل بشأن انفصالها عن تامر حسني، لكن تم الاتفاق بينهما على الانفصال سرا، ولم يكشف أي طرف عن حقيقة الأمر حتى الآن.

وكانت بسمة بوسيل قريبة من الانفصال عن تامر حسني أكثر من مرة في السنوات الاخيرة، ولكن تامر حسني كان ينتهي الخلاف الذي حدث سريعا ويعلن عودتهما.