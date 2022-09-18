تزايد إقبال المصطافين على الأسواق والمحال التجارية في مرسى مطروح

تزايد الإقبال من المصطافين على الأسواق والمحال التجارية ومدن الملاهي الترفيهية، خلال الفترة المسائية بمدينة مرسى مطروح.



وأوضح رضا رجب، رئيس مجلس مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه وبالرغم من انتصاف شهر سبتمبر وقرب دخول العام الدراسي، إلا أن هناك إقبالا كبيرا من المصطافين من جميع المحافظات على شواطئ وأسواق وأماكن الترفيهية بالمدينة.



وأشار إلى وجود عدد كبير من الأسواق التجارية، مثل أسواق ليبيا، دبي، أهل مصر، المغرب العربي، المنتجات السيوية، بالإضافة إلى مدن الملاهي ودور السينما والسيرك، فضلا عن الكافيهات والملاهي الليلية، مطعام المأكولات البدوية، وكهوف الملح، التي يحرص المصطافين على ارتيادها وزيارتها.



وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أن شعار المدينة هذا الموسم هو"صيفنا لسه مكمل معانا"، حيث يعد هذا الموسم هو الأطول من حيث عدد الأسابيع، وكذلك من حيث أعداد المصطافين.