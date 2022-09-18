وزير العمل بقطر: نرغب في زيادة استقطاب العمالة المصرية

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية القطرية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لقطر، تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطيد العلاقات مع الدول العربية، ما يعكس حرص مصر على جمع الأشقاء العرب، وحرص الدولتين على بحث القضايا الإقليمية، في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء شحاتة مع وزير العمل بدولة قطر الدكتور على بن صميخ المري، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي بدأت فعالياتها اليوم الأحد ، بحضور ممثلين عن أطراف "الإنتاج الثلاثة" حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" من 21 دولة عربية.

وأثنى وزير العمل القطري على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للدوحة، مؤكدا أنها كانت زيارة بالغة الأهمية وحققت نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة.

وناقش الوزيران أوضاع العمالة المصرية الموجودة بقطر، حيث أكد الوزير القطري رغبة بلاده في زيادة استقطاب العمالة المصرية، مشيرا إلى أن دولة قطر احتاجت قبل تنظيم المونديال إلى عمالة في مجال الإنشاءات والمقاولات، وأنه بعد المونديال سيختلف احتياج الدولة للعمالة وسيتم امداد وزارة القوى العاملة المصرية بالمجالات الجديدة المطلوبة في سوق العمل القطري.

وأعرب وزير العمل القطري عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري ، خاصة بعد زيارة الرئيس لقطر ، لافتا إلى أن العمالة المصرية من أمهر العمالة على مستوى العالم.