تمكن الجيش اللبناني من إحباط محاولة تهريب شحنة من حبوب "الكبتاجون" المخدرة في بعلبك.‏

وقال الجيش اللبناني في بيان له، إنه "أثناء ملاحقة دورية تابعة له لعدد من المهربين في مزرعة النهير في جرد بعلبك، تعرضت لإطلاق نار، فردت على مطلقي النار بالمثل".

وتابع الجيش اللبناني في بيانه أنه "بعد تبادل إطلاق النار، فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية، وتمكنت الدورية من ضبط حوالي مليون حبة "كبتاغون" تركها المهربون في المكان، وتم تسليمها إلى المراجع المختصة وتم مباشرة التحقيق".

بتاريخ ١٧ /٩ /٢٠٢٢ أثناء ملاحقة دورية من الجيش لعدد من المهربين في مزرعة النهير في جرد معربون-بعلبك، تعرضت لإطلاق نار فردّت على مصادر النيران بالمثل. بعدها فرّ المهربون إلى داخل الأراضي السورية. ضبطت الدورية حوالى مليون حبة كبتاغون تركها المهربون في المكانhttps://t.co/v5vdhB6OsM pic.twitter.com/D554UV660j — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 18, 2022

وتأتي هذه الأنباء بعدما أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، أمس السبت، عن ضبط كمية كبيرة من حبوب ‏‏"الكبتاجون" المخدرة التي كانت وجهتها الأخيرة دولة الكويت.‏

وأشار مولوي عبر "تويتر" إلى أن عدد الحبوب يفوق المليون حبة، وضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت، وكانت مخبأة داخل شحنة من العنب.

وأوضح أن شحنة "الكبتاجون" الضخمة كانت وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت، مضيفا أن التحقيقات مستمرة.