محافظ الجيزة يخفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني

وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم، بخفض درجات القبول بتنسيق بعض مدارس التعليم الفني بنطاق المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.



يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة لتمكين أكبر عدد من أبناءها الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الفني من تلبية رغباتهم، وكذلك التيسير على أولياء الأمور.



وأشار المحافظ، إلى أن تخفيض التنسيق جاء بعد مراجعة البيانات الإحصائية بأعداد الطلاب الجدد المقبولين بمدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية ونسب إستيعاب المدارس الفعلية، طبقا لكثافة الفصول بما يضمن التوازن بين تلبية رغبات الطلاب وأولياء الأمور من جهة وضمان أمن وسلامة الطلاب حرصآ علي العملية التعليمية.



وأشار المحافظ، إلى أنه تم خفض الدرجات بمعدل 5 درجات للتعليم الصناعي والزراعي ومعدل 8 درجات للتعليم التجاري وخفض تنسيق مدارس التعليم والتدريب المزدوج من 5 درجات إلي 20 درجة على أن يكون القبول بتلك المدارس وفق المربع السكني المحدد لكل مدرسة.



وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأنه تم تخفيض التنسيق ببعض مدارس التعليم الفني ليصبح كالآتي:



خفض تنسيق القبول بمدرسة المنوات الصناعية بنات بأبو النمرس من ١٩٠ درجة إلى ١٨٥ درجة.



خفض تنسيق القبول بمدرسة القبابات الصناعية المشتركة بأطفيح من ١٨٥ درجة إلى ١٨٠ درجة.



خفض تنسيق القبول بمدرسة الشهيد أحمد رمضان الصناعية بنين بأطفيح من ١٨٥ درجة إلى ١٨٠ درجة.



خفض تنسيق القبول بمدرسة أطفيح الثانوية الصناعية بنات بأطفيح من ١٨٠ درجة إلى ١٧٥ درجة.



خفض تنسيق القبول بمدرسة البرمبل الفنية المتقدمة بأطفيح من ١٨٥ درجة إلى ١٨٠ درجة.



خفض تنسيق القبول بمدرسة الكداية الصناعية المشتركة بنين بأطفيح من ١٨٥ درجة إلى ١٨٠ درجة.



خفض تنسيق القبول بمدرسة طباعة الهرم الصناعية بنين بالهرم من ٢٣٠ درجة إلى ٢٢٥ درجة.



خفض تنسيق القبول بمدرسة الصف الصناعية بنين بزرزارة بالصف من ١٨٠ درجة إلي ١٧٥.



خفض تنسيق القبول بمدرسة المناجم الثانوية الصناعية بالواحات من ١٧٠ درجة إلى ١٦٥ درجة.



خفض تنسيق القبول بمدرسة القبابات الثانوية التجارية المشتركة بأطفيح من ١٨٠ درجة إلى ١٧٢ درجة.



خفض تنسيق القبول بمدرسة البرمبل الثانوية التجارية المشتركة بأطفيح من ١٨٠ درجة إلى ١٧٢ درجة.



خفض تنسيق القبول بمدرسة أطفيح الثانوية التجارية المشتركة بأطفيح من ١٨٠ درجة إلى ١٧٢.



خفض تنسيق القبول بمدرسة أبو غالب الثانوية الزراعي بمنشأة القناطر من ١٧٥ درجة إلى ١٧٠ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني إداري من ٢٣٥ درجة إلى ٢٢٠ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني تدريب وتكييف من ٢٣٠ درجة إلى ٢١٠ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني صيانة وتحكم صناعي "صيانة كهربية" من ٢٢٠ درجة إلى ٢١٥ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني بناء لوحات كهربائية من ٢٢٠ درجة إلى ٢١٥ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني صيانة ميكانيكية من ٢١٥ درجة إلى ٢١٠ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني تشغيل معادن من ٢١٠ درجة إلى ٢٠٥ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني من ٢٠٠ درجة إلى ١٩٥ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني مضيف من ٢٠٠ درجة إلى ١٩٥ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني مشرف غرف من ٢٠٠ درجة إلى ١٩٥ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني الكترونيات من ٢٤٠ درجة إلى ٢٣٠ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني ميكاترونيك سيارات من ٢٢٥ درجة إلى ٢١٥ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني إنتاج بساتين من ١٧٠ درجة إلى ١٦٦ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل من ٢٢٥ درجة إلى ٢١٠ درجة.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني ملابس جاهزة من ١٨٠ درجة إلى ١٧٠ درجة.



فخفض تنسيق القبول بالتعليم فني طباعة منسوجات من ١٨٠ درجة إلى ١٧٥ درجة عدا إدارة أكتوبر.



خفض تنسيق القبول بالتعليم فني كهرباء وتجميع ضفائر سيارات إلى ١٩٠ درجة.