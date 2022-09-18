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نعى الديوان الكويتي الأميري، الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح عن عمر ناهز 68 عاماً.

وقال بيان أميري، إن الشيخ سعود المحمد سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم الأحد.