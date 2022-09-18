 وفاة الشيخ سعود المحمد الصباح.. الموت يفجع الأسرة الكويتية المالكة - بوابة الشروق
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وفاة الشيخ سعود المحمد الصباح.. الموت يفجع الأسرة الكويتية المالكة

وكالات
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 10:49 ص

نعى الديوان الكويتي الأميري، الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح عن عمر ناهز 68 عاماً.

وقال بيان أميري، إن الشيخ سعود المحمد سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم الأحد.


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