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نعى الديوان الكويتي الأميري، الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح عن عمر ناهز 68 عاماً.
وقال بيان أميري، إن الشيخ سعود المحمد سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم الأحد.