وكيل تعليم المنيا يشهد مهرجان تكريم أبطال التحدي

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شهد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مهرجان أبطال التحدى الثانى للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ والذى أقامه توجيه عام التربية الرياضية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

شمل التكريم جميع فرق التحدي من ألعاب جماعية وفردية، والذين حققوا مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية والمحافظة.

وقال "الرشيدي" إن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واجب قومي وإنساني، واتجاه اتخذته القيادة السياسية منهجًا، ووضعت لهم حقوق وواجبات كفلها لهم الدستور، فلم تصبح هبة أو اجتهادًا وإنما حق أصيل لكل أصحاب الهمم .

حضر التكريم الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية، الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وكيلة التربية، طارق فتحي موجه عام التربية الرياضية، ومعلمى التربية الرياضية .