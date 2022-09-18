كشف المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام تطورات حالته الصحية وما أثير عنها في الأونة الأخيرة، قائلًا: "الواحد مل من الشائعات وتعودنا عليها كل شوية شائعة شكل ومش عارفين نعمل إيه"!

وتابع خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، السبت، أنه كان برفقة عادل إمام اليوم وكانا يتحدثان ويمزحان، مضيفًأ: "كنا قاعدين بنتكلم النهاردة وبنهرج وبيقلي ياعصام دول موتوني قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني".

وانتقد التصريحات التي صدرت عن أحد الإعلاميين بشأن إصابة الزعيم بمرض الزهايمر، مؤكدًا أن الفنان الكبير لا يتابع وسائل التواصل الاجتماعي، مستكملا: «سألني لماذا تتحدث للإعلام، قلت له لأنهم بيقولوا إن عندك زهايمر».

وأوضح أن الفنان عادل إمام، قليل الظهور في البرامج، ولا يجري مداخلات هاتفية، متابعًا: «كنا قديمًا ننزعج من تلك الشائعات؛ الآن بات الأمر عاديًا».