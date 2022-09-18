استقر سعر صرف الدولار بالبنوك خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، 18 سبتمبر 2022، بداية تعاملات الأسبوع، دون أي تحريك عن سعر صرف نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، فقد سجل في البنك المركزي 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو 19.32 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، كما ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 22.24 جنيه للشراء و22.38 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودي مسجلا 5.15 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 62.63 جنيه للشراء و63.01 جنيه لسعر البيع، وفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي.

وفي البنك الأهلي استقر سعر صرف الدولار عند 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 19.26 جنيه للشراء، و19.49 جنيه، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.98 جنيه للشراء، و22.30 جنيه، ووصل سعر الريال السعودي إلى 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 19.26 جنيه للشراء و19.49 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 21.98 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي عند 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 60.51 جنيه للشراء و62.90 جنيه للبيع.