يوسف منصور: خفيت من السرطان بدون الحاجة لجلسات كيماوي

حلَّ الفنان يوسف منصور ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع مني عبد الغني، وإيمان عز الدين، وهبة الأباصيري، على شاشة cbc.

كشف "منصور" أن سبب الاختفاء هو ظروف شخصية مرّ بها إلى جانب رحلته مع مرض السرطان، موضحا أنه سافر للخارج بسبب معاناته من أزمة تآكل المفاصل، قائلا: "في 2006 حصل مشكلة صحية بسبب تمريني لمدة 6 ساعات يوميًا على الكونغفو، وعلى مدار 30 سنة حصلي تآكل في المفاصل، والدكاترة قالوا هنعمل عملية عشان ايدي تترفع"

تابع: "جالي إحباط.. لحد ما عرفت إن الخلايا الجذعية ممكن تحل المشكلة وتابعت لحد ما قدرت رجلي تتحرك، وبعدها جالي سرطان وخفيت منه"، موضحا أن علاج السرطان تم بدون الحاجة للحصول على جلسات علاج كيماوي.

على صعيد آخر، كشف يوسف منصور، تفاصيل أشهر مشاهده في فيلم "قبضة الهلالي" وحركاته الشهيرة فيه، موضحا أن المشهد الشهير لحركات الكونغ فو كان من إصرار مخرج الفيلم، حيث كان متأثراً بالأفلام الصينية، وتم استخدام الكرتون "الفلين" للقيام بالمشهد، مضيفا: "أنا مكنش ليا في التمثيل وبدأته بالصدفة، وكانت أول مرة ليا أقف أمام الفنانة ليلى علوي، اعتبر نفسي محظوظاً إني مثلت مع أسماء كبيرة".

وعن احترافه الكونغ فو، قال: "الكونغ فو هو طريقة حياة وفلسفة، وبيعلم الشخص إن يكون عنده حكمة وتواضع، أتمني أن الناس تعرف يعني ايه كونغ فو بالمعني الصح".