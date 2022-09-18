 زراعة الإسكندرية: حقول الأرز بحالة جيدة.. والحصاد في أكتوبر - بوابة الشروق
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زراعة الإسكندرية: حقول الأرز بحالة جيدة.. والحصاد في أكتوبر

هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 4:35 م | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 4:35 م
تفقد المهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، حقول محصول الأرز على امتداد أبيس - الإسكندرية والمعمورة وخورشيد، مشيرا إلى أن الحصاد خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأشار في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول الأرز هذا العام 2700 فدان، حيث يوجد 2000 فدان في أبيس والـ700 الأخرى مقسمة إلى 350 في قرى خورشيد ومثلها في المعمورة.

وأضاف صالح أن المحصول من أصناف سوبر 300، وسخا 101، وبحالة جيدة، لافتا إلى التنبيه على المزارعين مراعاة العمليات الزراعية فى الأيام المتبقية من عمر النبات من تسميد بوتاسى وزنك وعمليات الرى خلال هذه الفتره التى يتم فيها طرد السنابل ومدة الفطام قبل الحصاد التى تتراوح من 30 إلى 35 يومًا.

وأكد وكيل زراعة الإسكندرية أن الندوات التوعوية مستمرة للمزارعين للعناية بالمحصول، وكيفية حصاده بالشكل الصحيح لمنع إهداره.

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