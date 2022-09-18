تقام، غدا الاثنين، جنازة رسمية تاريخية لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، بمشاركة نحو ألفى مدعو بينهم مئات من قادة العالم حيث بدأ بعضهم فى التوافد على بريطانيا.

وسلطت صحيفة "جارديان" البريطانية، الضوء على الجدول الزمني لمراسم يوم الجنازة، بدءا من كنيسة وستمنستر إلى دير وستمنستر حيث تقام الجنازة، ثم لاحقا إلى كنيسة وندسور حيث يوارى جثمانها الثرى لتنتهي بذلك رحلة 70 عاما تربعت خلالها على عرش البلاد:

• من الساعة 06:30 صباحاً إلى 08:00 صباحا بالتوقيت المحلي

سيتم إغلاق أبواب قاعة وستمنستر أمام الجمهور الراغب في توديع نعش الملكة. وبعد ذلك بقليل، وتحديداً في الساعة 08:00 صباحاً ستفتح أبواب دير وستمنستر للضيوف.

• الساعة10:44

سيغادر نعش الملكة إليزابيث، قاعة وستمنستر ويذهب في رحلة قصيرة إلى دير وستمنستر، حيث تقام الجنازة.

وسيحمل نعش الملكة على عربة المدافع التي استُخدمت في تشييع جنازات الملوك السابقين: إدوارد السابع، وجورج الخامس، وجورج السادس، ورئيس وزراء بريطانيا الراحل السير ونستون تشرشل. وسيدفعها 142 بحاراً من البحرية الملكية.

وسيتبع كبار أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم الملك الجديد تشارلز وابناه الأميران ويليام وهاري، عربة المدافع في الموكب.

وسيسير الموكب وسط دقات الطبول والعزف على الناي من جنود من الفوج الملكي الاسكوتلندي والفوج الملكي الآيرلندي، إلى جانب أفراد من سلاح الجو الملكي وكتيبة جورخاس التابعة للجيش البريطاني.

•الساعة 10:52

يصل نعش الملكة إلى البوابة الغربية لدير وستمنستر.

• الساعة 11:00

ستبدأ مراسم الجنازة، بحضور نحو 2000 ضيف.

وسيكون من بين الضيوف أفراد من عائلة الملكة وكبار السياسيين في المملكة المتحدة ورؤساء دول من جميع أنحاء العالم وممثلين عن المؤسسات الخيرية التي دعمتها الملكة.

وسيقود صلاة الجنازة ديفيد هويل، رئيس الكهنة في دير وستمنستر، مع إلقاء رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي العظة.

• الساعة 12:15

سيتم نقل نعش الملكة على بعد 2.4 كم من وستمنستر أبي إلى ويلينجتون آرك في موكب سيراً على الأقدام.

وستدق أجراس ساعة بيج بن عدة مرات خلال تحرك الموكب ببطء في شوارع العاصمة، بفاصل زمني مدته دقيقة واحدة بين كل دقة والأخرى.

وسيتكون الموكب، الذي ستقوده شرطة الخيالة الكندية الملكية، من سبع مجموعات، لكل منها فرقتها الخاصة. كما سيتم إشراك أفراد القوات المسلحة من المملكة المتحدة والكومنولث والشرطة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية بالموكب.

وستنضم كاميلا، زوجة الملك تشارلز، وكيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام وأميرة ويلز، وميجان ماركل زوجة الأمير هاري ودوقة ساسكس، وصوفي زوجة الأمير إدوارد وكونتيسة ويسيكس، إلى الموكب بالسيارات.

•الساعة 13:00

بمجرد وصوله إلى ويلينجتون آرك في نحو الساعة 1 ظهرا، سيتم نقل نعش الملكة إلى سيارة ملكية لنقل الموتى، لتوصيله إلى قلعة وندسور.

•الساعة 15:06

من المنتظر أن تصل السيارة إلى وندسور، حيث تنضم إلى موكب يتجه سيراً على الأقدام إلى الممشى الطويل للقلعة، والمؤدي إلى كنيسة سان جورج.

•الساعة 16:00

ستبدأ الصلاة على نعش الملكة في كنيسة سان جورج، بحضور راعي كنيسة وندسور ديفيد كونر ورئيس أساقفة كانتربري، وعدد من المصلين بما في ذلك العائلة المالكة وبعض الموظفين الشخصيين للملكة.

وسيحضر مسؤول المجوهرات الملكية لتسلم التاج من نعش الملكة. سيتم بعد ذلك إنزال الملكة إلى القبو الملكي وستعزف مقطوعات جنائزية طلبتها الملكة شخصياً.

•الساعة 16:45

ستنتهي مراسم الصلاة على النعش وسيغادر الملك وأفراد العائلة المالكة الكنيسة.

•الساعة 19:30

في ذلك التوقيت، سيتم دفن الملكة، في حدث عائلي خاص بأفراد أسرتها المقربين، مع زوجها الراحل، دوق إدنبرة، في القاعة التذكارية للملك جورج السادس، الواقعة داخل كنيسة سان جورج.