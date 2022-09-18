ضبط قطعتي سلاح ناري و3 قضايا مخدرات وتنفيذ 120 حكما خلال حملة بالجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن الجيزة من ضبط قطعتي سلاح ناري و3 قضايا مخدرات وتنفيذ 120 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالجيزة.

شن قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن عام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية استهدفت (دائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة)، أسفرت جهودها عن:

- ضبط 2 قطعة سلاح نارى، طلقات مختلفة الأعيرة، 2 قطعة سلاح أبيض، بحوزة 4 متهمين.

- ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (63 كيلو بانجو، كيمة من مخدر الهيروين)، بحوزة 3 متهمين.

- ضبط شخصين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة عدة قضايا.

- تنفيذ 120 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.