تعرف على موعد أول مباراة للأهلي فى دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواجه الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما نجح الفريق التونسي في تخطي الدور التمهيدي الأول بالفوز على الجيش الرواندي 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

هذا ويخوض الأهلي مرانه حاليا على فترتين يوميا بملعب التتش، بعد تطبيق نظام اليوم الكامل في فترة الإعداد.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.