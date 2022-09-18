قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الموانئ المصرية في عهد وزراء النقل السابقين لم تكن بحالة جيدة، منوهًا إلى أن الغاطس كان يتراوح ما بين 8 إلى 14 مترًا كحد أقصى، ويصل طول الأرصفة إلى 35 كم.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن طول الأرصفة بالموانئ بلغ الآن 76 كم والأعماق تصل إلى 17 و18 مترًا، مؤكدًا أن كلامه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تواجده بميناء الإسكندرية، لم يكن للترويج الإعلامي.

وتابع: «ليس كلامًا إعلاميًا أو أنني أراهن على مستقبلي وأجازف بسمعتي أمام الناس، قلت حينها إن مصر في 2024 ستصبح مركزًا لتجارة العالمية واللوجستيات، أنا مش مغرور ومش بقول كلام مش هنعمله، والنهاردة هناك هجمة شرسة من كل دول العالم للاستثمار في موانئنا وليس شراءها».

وأكد وزير النقل أن الدولة تبني الموانئ والأرصفة بشركاتها ونقودها، وبخامات ومواد موجودة في مصر، قائلًا إن الوزارة تستعين باستشاريين على مستوى عالٍ.

واستطرد: «3 خطوط ملاحية هربوا مننا وراحوا أحد الموانئ في اليونان وميناء حيفا الموجود بجوارنا، وعشان نرجعهم تطلب الأمر اكتساب ثقة في الاقتصاد، الأرصفة والأرض ملك مصر لا تبيعها، مبيعتش ولا متر في رصيف بموانئ مصر».