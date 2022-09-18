الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي في قصر السلام ببغداد، المبعوث الشخصي لرئيس الجزائر، وزير العدل الجزائري حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وذكر البيان أن الوزير عبد الرشيد طبي نقل تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس العراقي، وسلمه دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع في الجزائر مطلع نوفمبر القادم.. مشيرا إلى أن "صالح" أبلغ الوزير تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وأكّد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.



ولفت البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتنسيق المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة، حيث تم التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية.