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بريطانيا ترجّح توسيع روسيا دائرة مواقع الاستهداف في أوكرانيا

وكالات
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 4:21 م | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 4:21 م
رجّحت وزارة الدفاع البريطانية، في تقييمها اليومي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، الأحد، أن تكون موسكو قد وسّعت المواقع التي تستعد لضربها، خصوصاً مع مواجهة قواتها انتكاسات في الخطوط الأمامية، وذلك في محاولة لتقويض معنويات الحكومة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "تضمنت المناطق التي قد تواجه ضربات روسية شبكة كهرباء وسداً مطلاً على نهر إينهوليتسفي بمدينة كريفيي ريه، وسط البلاد".

وأضافت: "أطلقت روسيا عدة آلاف من الصواريخ بعيدة المدى ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، ومع ذلك، في الأيام السبعة الماضية، زادت روسيا من استهدافها للبنية التحتية المدنية، حتى عندما لا ترى على الأرجح أي تأثير عسكري فوري".

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