مسؤولة بالصحة عن سبب ارتفاع نسبة الولادة القيصرية: الطبيب يخاف من المساءلة القانونية

قالت الدكتورة آمال عبدالحي، مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، إن الأطباء يلجؤون للولادة القيصرية لأنهم يعتقدون أنها أكثر أمنًا لهم وللسيدة الحامل، مشيرة إلى أن السيدة قد تتعرض إلى مضاعفات سواء في الولادة القيصرية أو الطبيعية.

وأضافت، خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الأهالي قد يهاجمون الطبيب، حال حدوث مشكلة للطفل أو الأم، خلال الولادة الطبيعية، قائلة إن الطبيب يخاف في تلك الحالة من المساءلة القانونية.

وتابعت: «الأطباء يعتبرون أن الأسلم لهم، إجراء الولادة في مكان مرخص يسمح بصلاحية الولادة القيصرية، كما أن القانون يحميهم إلى حد ما عند حدوث مضاعفات بعد العملية، لكن لو اشتكاه الأهل بعد إجراء الولادة الطبيعية وحدوث مضاعفات، فإنه يوضع في الحبس مثل أي مجرم».

وأشارت مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بالصحة، إلى أهمية خروج قانون المساءلة القانونية، في أقرب وقت، بعد مناقشات مجلس النواب؛ لأنه يؤدي إلى تأمين على الطبيب وبمثابة حماية له، كما أنه يؤدي إلى محاسبة الطبيب المخطئ.

ولفتت إلى أن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، تستهدف تشجيع الأطباء على إجراء الولادة الطبيعية، وتتيح لهم دورات تدريبية، مشددة على أهمية تغيير الثقافة الخاصة بموعد الولادة بالنسبة للسيدات، والتوعية بأنه قد يتأخر أو يزيد بمعدل أسبوعين.

ونصحت الأطباء بأهمية الحديث مع المريضة والتشاور معها وتوعيتها بشأن فوائد الولادة الطبيعية، مختتمة: «أؤكد على دور الإعلام في التوعية بأن الولادة الطبيعية لها ميزات عديدة، والولادة القيصرية ليست خطيرة في حال كانت ضرورية للمرأة الحامل».