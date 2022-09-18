وزير التجارة يلتقي بممثلي أول شركة مصرية بمجال تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة

التقى المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بوفد شركة "شيفت أي في" وهي اول شركة فى مصر والمنطقة تعمل في مجال تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة الكهربائية، فقد استعرض الوفد تجربة الشركة في تصميم وتصنيع البطاريات الكهربائية وكذا تحويل المركبات من العمل بالوقود التقليدي إلى الطاقة الكهربائية.

وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على إدخال التقنيات الحديثة في الصناعة المصرية خاصة صناعة السيارات لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وكذا للتوافق مع التوجهات العالمية نحو إيجاد مركبات صديقة للبيئة وهو الأمر الذي تعكسه استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأشار سمير، إلى تقديم الوزارة وأجهزتها التابعة، كل الدعم اللازم لبدء وتشغيل المصنع والذي يعد الأول من نوعه في مصر، مطالباً وفد الشركة بضرورة السعي لزيادة نسب المكون المحلي في هذه الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

ومن جهته، أوضح الدكتور علي الطيب العضو المنتدب للشركة وأحد المؤسسين، أن المصنع يعمل حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي، حيث تم تحويل عدد من مركبات الأساطيل التجارية (سيارات نقل بضائع وأفراد) وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة الافتتاح الرسمي للمصنع وإعلان بدء التشغيل الفعلي، موضحا أن استثمارات المصنع تصل إلى 9 ملايين دولار بالتعاون مع عدد من الصناديق الاستثمارية العالمية.

وبدوره، أشاد الدكتور عمرو حلمي المدير التقني وأحد المؤسسين بالدعم الكبير للشركة من قبل أجهزة وزارة التجارة والصناعة خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خاصة فيما يتعلق بوضع الإطار القانوني والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الصناعة الجديدة في مصر.