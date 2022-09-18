انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» في قنا

انطلقت أعمال المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، اليوم الأحد، بمراكز فرشوط، نجع حمادي ، الوقف، دشنا، قفط بمحافظة قنا.



وتفقد الدكتور راجي تاوضروس ، وكيل وزارة الصحة، أعمال الحملة بعدد من قري مركز دشنا للاطمئنان علي سير العمل وتذليل كل المعوقات، وخلال الزيارة تأكد من توافر خدمات تنظيم الأسرة من تركيب اللولب والوسائل المختلفة سواء من الأقراص أو الحقن والكشف الطبي علي السيدات المترددات علي الوحدات الصحية المختلفة.



كما تفقد عددًا من الوحدات الصحية والتي تتم بها الحملة وذلك برفقة الدكتور محمود العمروني مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية حيث ناقش المترددات على الحملة للاطمئنان على تنفيذ الحملة وتوافر الخدمات الصحية اللازمة.



كنا شدد على أهمية التوعية والتثقيف الصحي حول أهمية تنظيم الأسرة للسيدات وضرورة العمل على توافر كل أنواع تنظيم الأسرة للسيدات المستحقات.



وأشار وكيل صحة قنا، إلى أن الحملة تستمر حتى ٢٢ من شهر سبتمبر الجاري، بهدف الحد من الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة لكل الأسر بالمحافظة.