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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن أسيوط من ضبط 22 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية بأسيوط.

شن قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء توفيق جاد مدير المباحث، حملة أمنية؛ لضبط العناصر الإجرامية مُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط.

أسفرت جهودها عن:

- ضبط (22 قطعة سلاح نارى، طلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 11 متهما لـ4 منهم معلومات جنائية. - ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

- ضبط 8 قضايا اتجار فى المواد المخدرة بحوزة 8 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 300 حكم قضائى متنوع.

- ضبط 9 أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.