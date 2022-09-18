خيسوس يكشف عن سر طريقة احتفاله بالهدف أمام برينتفورد

استمر جابرييل جيسوس في التألق رفقة نادي أرسنال هذا الموسم وسجل في انتصار فريقه على نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي.

وأشار جيسوس أن احتفاله بالهدف الذي سجله في مباراة اليوم يهديه بشكل خاص إلى مواطنه ونجم نادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور.

جونيور يتعرض لحملة انتقادات كبيرة، وذلك في ظل انتقاده على الرقص الذي يقوم به بعد تسجيله لكل هدف.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها بي بي سي سبورت: "منذ البداية أظهرنا ما نريد القيام به في المباراة ، صنع الفرص والتسجيل. هذا ما أعتقد أننا فعلناه".

وأضاف جيسوس في حديثه: "لقد وجدني تشاكا من أجل الهدف وأنا سعيد للغاية باللعب معه ، إنه لاعب ذكي وجيد".

وأتم الدولي البرازيلي في حديثه: "كان الاحتفال لرجلي فينيسيوس جونيور ، يجب أن يتوقف ما يحدث معه وكان ذلك من أجله".