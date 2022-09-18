تركيا: تحييد 12 إرهابيا على الحدود مع سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 12 إرهابيا، إثر مقتل جندي وإصابة آخر، جراء إطلاق قذائف صاروخية من قبل ما تصفهم بإرهابيين على الخط الحدودي مع سوريا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن إرهابيين أطلقوا اليوم قذائف صاروخية على الخط الحدودي عند قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة، بحسب موقع هبر ترك الأخباري التركي.

ولفتت إلى مقتل جندي وإصابة آخر، جراء الهجوم.

وأشارت إلى قيام القوات التركية باستهداف مواقع الإرهابيين في المنطقة على الفور.

ولفتت إلى تحييد 12 إرهابيا وفق المعلومات الأولية، واستمرار العمليات في المنطقة.

ولم يشر البيان إلى الجهة التي قامت بالقصف ولكن القوات التركية تشن هجمات ضد وحدات حماية الشعب الكردية واي بي جي التي تصفها تركيا بأنها منظمة إرهابية.

جدير بالذكر أن القوات التركية تتمركز في شمال سوريا بعد شن ثلاث عمليات (درع الفرات عام 2016وغصن الزيتون عام 2018ونبع السلام 2019) هناك للقضاء على وحدات (واي بي جي) جوحزب لعمال الكردستاني (بي كيه كيه).