إجلاء ملايين اليابانيين تحسبا لإعصار نانمادول المخيف

وضعت اليابان آلاف الأشخاص في مراكز إيواء في جنوب غرب البلاد، اليوم الأحد، تحسبا لوصول الإعصار "نانمادول"، ما دفع السلطات لإصدار أوامر إخلاء لملايين من السكان.



وصدرت أوامر الإخلاء لقرابة 2,9 مليون شخص من سكان جزيرة كيوشو، حسبما أعلنت الوكالة الحكومية لمكافحة الحرائق والكوارث.



وذكر مسؤولون في كاجوشيما، أن عدد الذين نُقلوا إلى مراكز إيواء بحلول صباح الأحد قد تعدى 8500 شخص، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



وتضمنت أوامر الإخلاء توصيات للسكان بضرورة الانتقال إلى ملاجئ أو أماكن قادرة على تحمل شدة الأحوال الجوية إلا أنها ليست ملزمة في اليابان وسبق للسلطات أن واجهت صعوبات في إقناع السكان بالتوجه إلى مراكز الإيواء بالسرعة الكافية.



من جانبها، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن المنطقة قد تواجه مخاطر "غير مسبوقة" جراء الرياح والأمطار.



والسبت، قال رئيس وحدة توقعات الطقس في الوكالة ريوتا كورورا للصحفيين: "يتوجب توخي أقصى درجات الحذر"، محذرا من أن الإعصار المرتقب "خطير جدا".



وصرح كورورا: "ستكون الرياح شديدة للغاية إلى حد أن بعض المنازل قد تنهار"، محذرا من فيضانات وانهيارات أرضية.



كما حض كورورا السكان على إخلاء منازلهم قبل اشتداد العاصفة، وشدد على وجوب أخذ الاحتياطات الضرورية.



وقال في هذا الشأن: "الرجاء الانتقال إلى مبان متينة قبل أن تبدأ الرياح العاتية بالهبوب، والابتعاد من النوافذ حتى داخل المباني المتينة".



وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد أصدرت "تحذيرا خاصا" لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو، وهو تحذير لا يصدر إلا عندما تتوقع الهيئة ظروفا مناخية تشهدها البلاد مرة خلال عقود.