الطيران ينسحب أمام الأهلي ببطولة منطقة القاهرة للسلة

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فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على نظيره الطيران بنتيجة 20 - 0، في إطار الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة للموسم الحالي.

وحقق المارد الأحمر الفوز اعتباريا بعد انسحاب الطيران من اللقاء الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

وكان الشياطين الحمر قد اكتسحوا نادي الكهرباء بنتيجة 83 - 19، في أولى اللقاءات قبل أن يهزم السكة الحديد بنتيجة 90 - 22.

ويستعد أبناء القلعة الحمراء للمشاركة بالبطولة العربية والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 15 أكتوبر المقبل بدولة الكويت.

وحل الأهلي في المجموعة الثانية من البطولة العربية رفقة أندية "الميناء اليمني - الغرافة القطري - الرياضي اللبناني".