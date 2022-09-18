مركز المصالحة الروسي: مقتل 5 عسكريين سوريين جراء غارات إسرائيلية على دمشق

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، مقتل 5 عسكريين سوريين، جراء غارات جوية شنتها 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نائب مدير المركز، أوليج إيجوروف، قوله خلال إفادة صحفية: "في السابع عشر من سبتمبر ما بين الساعة 00:45 و00:55، شنت 4 مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من مرتفعات الجولان هجوما باستخدام 4 صواريخ مجنحة و6 قذائف جوية موجهة على محافظة دمشق".

وأضاف إيجوروف "أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل 5 عسكريين سوريين".

وأشار المسئول الروسي إلى أن قوات الدفاع الجوي السورية تمكنت من خلال استخدام منظومتي "بانتسير إس-1" و"بوك -إم2" الروسيتين من تدمير صاروخين إسرائيليين و6 قذائف جوية موجهة.