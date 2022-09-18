منظمة العمل العربية: نرى جليا جهود الرئيس السيسي في إعادة مصر للقيام بدورها العربي والدولي

قال فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، إننا نرى جميعا جهود الرئيس السيسي في إعادة مصر للقيام بدورها العربي والدولي، وانتقال مصر الى الجمهورية الجديدة لتحمل عراقة الماضي وحضارة المستقبل وتكون أيقونة للتآخي والسلام.

وأشار المطيري في كلمته بمؤتمر العمل العربي، إلى أن العالم تعرض للعديد من التحديات الفترة السابقة أهمها جائحة كرونا وتداعيتها السلبية، فضلا عن نتائج الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها آثرا سلبيا على الاقتصاد في العالم أجمع؛ ما يلزم الدول العربية إلى العمل بشكل متسق لمواجهة هذه التحديات.

واستعرض "المطيري" ما يتضمنه تقرير المدير العام، والذي يحمل عنوان بعنوان "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل"، ليرصد التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على العديد من الدول التي تبنَّتْه وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمي" في اقتصاداتها.